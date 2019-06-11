الجزائر 1-بورندي1 : الخضر يتعادلون في أول ودية تحضيرية لـكـان 2019

تعادل المنتخب الوطني لكرة القدم، مساء هذا الثلاثاء، مع نظيره البورندي (1-1) على ملعب نادي السد بالعاصمة القطرية الدوحة ، في مباراة ودية تحضيرية تحسبا لنهائيات كأس إفريقيا للأمم المقررة بمصر بداية من الـ 21 جوان الجاري.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين أشبال الناخب جمال بلماضي ونظرائهم البورنديين ، قبل أن يسجل المهاجم بغداد بونجاح هدف السبق في الدقيقة 63 لصالح الخضر ويعدل البورنديون النتيجة النتيجة عشرة دقائق بعدها (73) إثر خطأ فادح من الحارس وهاب مبولحي، لتنتهي المقابلة بتعادل إيجابي بين المنتخبين.

ومن المنتظر أن يواجه رفقاء محرز، في ثاني مباراة ودية خلال تربصهم بقطر ، نظراءهم الماليين في الـ 16 عشر جوان الجاري، قبل أن يتوجهوا إلى مصر.

المصدر : الإذاعة الجزائرية