وقفة لتكريم موريس و جوزيت أودان بمقبرة بير لاشيز بباريس

نظمت أمس الثلاثاء بمقبرة بير لاشيز بباريس وقفة تأبينية تكريما لذكرى موريس و جوزيت أودان بمناسبة الذكرى ال62 لاختفاء و مقتل موريس أودان من طرف الجيش الفرنسي في 11 يونيو 1975 بالجزائر العاصمة.

وتميزت الوقفة بحضور إبني موريس أودان و عدد من الشخصيات السياسية و المؤرخين و المنتخبين المحليين و أعضاء من السفارة الجزائرية بفرنسا تكريما لروح الفقيد الذي ناضل من اجل استقلال الجزائر و زوجته التي توفيت في 02 فبراير الماضي.

للتذكير اعترف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال زيارته لزوجة الفقيد في سبتمبر المنصرم أن موريس أودان قد تعرض للتعذيب ثم قتل من طرف جنود الاحتلال الفرنسي.

و كانت الكلمات التي تم نقشها على النصب التذكاري تشير الى أن ذكرى موريس اودان و كل الضحايا الاخرين الذين سقطوا جراء هذا القمع الشنيع من شأنها ان تزيد من عزيمة كل الذين يكافحون من أجل الاعتراف بكل الجرائم و الاعتقالات التعسفية و التعذيب و حالات الاختفاء القسرية و محاسبة كل المسؤولين عنها".

و حسب العديد من المؤرخين فقد تعرض موريس اودان (25 سنة) للاعتقال في 11 يونو 1957 على يد المظليين التابعين للجنرال ماسو أمام عائلته قبل ان يخضع للتعذيب و تنقطع أخباره ليتم التخلص من جثته".