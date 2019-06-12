الأمن الوطني : توقيف 2251شخص خلال ال5 أشهر الماضية

تمكنت مصالح الأمن الوطني من القاء القبض على 2251 شخص بموجب أوامر قضائية صادرة عن الجهات القضائية الوطنية خلال الخمسة أشهر الماضية للسنة الجارية على مستوى كامل التراب الوطني حسبما جاء اليوم الثلاثاء في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وجاء في نص البيان أنه "مواصلة لنشاطاتها المستمرة والمتعلقة بمحاربة الجريمة بشتى أشكالها تمكنت مصالح الأمن الوطني في إطار المقاربة الجديدة لا ضعاف المفعول الاجرامي من القاء القبض على 2251 شخص بموجب أوامر قضائية صادرة عن الجهات القضائية الوطنية خلال الخمسة (05) أشهر الماضية لسنة 2019".

وأشار البيان إلى أن العدد الإجمالي للموقوفين موزع حسب نوع الجريمة كالآتي:

- توقيف 391 شخص مبحوث عنه في قضايا الاتجار غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية.

-توقيف 339 شخص مبحوث عنه في قضايا السرقة.

-توقيف 240 شخص مبحوث عنه في قضايا تكوين جمعية أشرار.

- توقيف 07 شخص مبحوث عنه في قضايا القتل.

-توقيف 37 شخص مبحوث عنه في قضايا محاولة القتل.

- توقيف 33 شخص مبحوث عنه في قضايا التهريب –

توقيف 55 شخص مبحوث عنه في قضايا التزوير والاستعمال المزور.

- توقيف 123 شخص مبحوث عنه في قضايا النصب والاحتيال.

-توقيف 123 شخص مبحوث عنه في قضايا إصدار صكوك بدون رصيد.

-توقيف 135 شخص مبحوث عنه في قضايا الضرب والجرح العمدي.

- توقيف 768 شخص مبحوث عنه في قضايا متنوعة كالتهرب الضريبي وخيانة الأمانة والمساس بالاقتصاد الوطني.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن هذه المقاربة التي ترتكز على الالتزام الدائم لمصالح الشرطة تهدف أساسا الى خفض نسبة الجريمة وكذا تعزيز الشعور بالأمن لدي المواطنين.