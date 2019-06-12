تجمع مونتروي: الجزائري عبد المالك لحولو يفوز بسباق 400 متر حواجز

فاز العداء الجزائري والبطل العربي والافريقي،عبد المالك لحولو،بسباق 400 متر (حواجز) خلال تجمع مونتروي (فرنسا)،مساء امس الثلاثاء،بوقت زمنه 49ثا و 27ج.

وعرف السباق،الذي تميز بمستوى جيد،حضور بعض الابطال على غرار الفرنسي كليمون كيرون،حامل اللقب الاولمبي،والذي اكتفى بالمرتبة الثامنة بوقت قدره51ثا 47ج.

وبفضل هذه النتيجة،يؤكد لحولو مرة أخرى تألقه سيما وأنه ينزل على عتبة 50 ثانية للمرة الرابعة خلال الاشهر الاخيرة.

وخلال البطولة العربية بالقاهرة،حقق العداء الجزائري وقتا قدره 48ثا و 95ج،ليعيد الكرة في الصين بمناسبة السباق العالمي الذي تنظمه الاتحادية الدولية لألعاب القوى،حيث أنهى السباق ب49ثا و 38ج،في حين،حقق في تجمع براغ جمهورية التشيك وقتا قدره 49ثا و 20ج.

وسيخلد إبن مدينة جيجل للراحة هذه الايام،قبل العودة الى أجواء المنافسة يوم 29 يونيو لخوض سباق 400 متر.