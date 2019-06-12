خبراء يدعون لاتخاذ إجراءات حقيقية لانقاذ الإقتصاد الوطني

يرى خبراء إقتصاديون أنه بات من الضروري إتخاذ إجراءات حقيقية لدفع الإقتصاد الوطني بما في ذلك إعادة النظر في قاعدة 49/51 الخاصة بالإستثمار

وفي هذا الصدد ، دعا الخبير الإقتصادي عبدالقادر سماري إلى ضروة التوجه العاجل نحو الإستقرار المؤسساتي بتغيير سلوك الإدارة ومرافقة المستثمرين، مضيفا أن رجال الأعمال لا يهمهم غير الإستقرار ، وبالتالي، يضيف، على الجزائر أن تسرع بتحقيق الإستقرار بمؤسساتها لتكون رسالة إطمئنان لهؤلاء المستثمرين.

من جانبه يرى المحلل الإقتصادي كمال رزيق يعتبر إلغاء قاعدة 49/51 كأحد الحلول السريعة والمغرية لجلب الإستثمار الأجنبي في ظل تسجيل نسب جد ضئيلة من تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة.

المصدر : الإذاعة الجزائرية