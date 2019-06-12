كشف مخبأين للاسلحة والذخيرة بولاية تمنراست

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الثلاثاء بولاية تمنراست مخبأين للأسلحة والذخيرة يحتويان على مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومسدس رشاش من نوع( أف أم بيكا) ومخزنين وسلسلة ذخيرة حسب ما افاد به الاربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني .

وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 11 جوان 2019 إثر دورية بحث وتفتيش قرب عين أمقل، ولاية تمنراست بالناحية العسكرية السادسة على مخبأين (02) للأسلحة والذخيرة يحتويان على مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومسدس رشاش من نوع FMPK ومخزنين وسلسلة ذخيرة، بالإضافة إلى (537) طلقة من مختلف العيارات".

تأتي مثل هذه النتائج كما ذكر البيان" لتؤكد على فعالية ونجاعة مختلف العمليات التي تقودها وحدات الجيش الوطني الشعبي الهادفة لتأمين وحماية كافة حدودنا الوطنية من مختلف المخاطر والتهديدات".