القضاء على إرهابي واسترجاع مسدس رشاش بولاية عين الدفلى

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ،الاربعاء بولاية عين الدفلى، من القضاء على ارهابي واسترجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وقنبلة يدوية، حسب ما افاد به بيان لوزارة الدفاع .

وأوضح المصدر ذاته أنه" في اطار مكافحة الارهاب وبفضل استغلال المعلومات تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ظهر اليوم 12 جوان 2019 إثر نصب كمين بضواحي منطقة حمام ريغة ولاية عين الدفلى / ن.ع.1 من القضاء على ارهابي واسترجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وقنبلة يدوية".

وتأتي هذه العملية التي لاتزال متواصلة --كما ذكر البيان--" لتعزيز النتائج التي تحققها قواتنا المسلحة في تطهير بلادنا من آفة الارهاب وبسط الامن والسكينة عبر كافة ربوع الوطن".