الذين يعيشون في مناطق نزاعات عرضة بـ 5 أضعاف للقلق والاكتئاب

كشفت دراسة مشتركة أن الناس الذين يعيشون في مناطق نزاعات مسلحة هم أكثر عرضة بخمس مرات لمعاناة حالات القلق والاكتئاب .ونقلت تقارير صحفية عن الدكتورة ، فيونا جي تارلسون ، الباحثة في جامعة كوينزلاند التي أجرت الدراسة بالمشاركة مع جامعة واشنطن ومنظمة الصحة العالمية قولها إنه "من خلال دمج المعلومات من الدراسات القائمة حول مناطق نزاعات محددة، فإن نتائج هذه الدراسة الجديدة تعطي صورة أكثر وضوحا، لمدى تأثير هذه المشكلة".

وأضافت " : عندما تريد تحديد سياسة استجابة وتخصص خدمات صحية لمثل هؤلاء الأشخاص فإنك تحتاج فعلا إلى معرفة مدى وتأثير هذه المشكلة" مضيفة أنه "على ضوء العدد الكبير للناس المحتاجين للمساعدة والضرورة الإنسانية لتقليل معاناتهم فإن هناك حاجة ماسة لتنفيذ خدمات صحة نفسية واسعة لمعالجة هذا العبء ".

ونوهت إلى أنه إلى جانب هذه المشاكل النفسية المباشرة لصدمات نزاعات العنف وما بعدها فإن هناك مشكلة الفقر كبيرة أثناء الحروب وله علاقة قوية بإثارة المشاكل النفسية وهو ما بدا جليّا في نتائج الدراسة.

المصدر : الوكالات