وزير التربية يشدد على ضرورة احترام توقيت فتح أظرفة مواضيع الباكالوريا

أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد ، اليوم الأربعاء ، بالجزائر العاصمة ، على ضرورة فتح أظرفة مواضيع امتحان البكالوريا في الوقت المحدد لانطلاق الامتحان ، مؤكدا أن "فتحها قبل هذا الموعد و بالدقيقة خطأ لا يغتفر ".وأوضح وزير التربية في ندوة بثت عن طريق تقنية الفيديو عن بعد مع مدراء التربية و رؤساء المراكز عبر 50 مديرية تربية ، وخصصت لتقديم تعليمات و توجيهات لتأمين امتحان شهادة البكالوريا، الذي سينطلق يوم الأحد المقبل أن أظرفة مواضيع البكالوريا يجب أن تفتح في الوقت المحدد لانطلاق الامتحان، معتبرا "فتحها قبل الوقت الرسمي للامتحان يعد خطأ لا يغتفر و ستنفذ القوانين السارية المفعول بها في هذا الشأن".

و لم يستبعد وزير التربية إمكانية اللجوء إلى المتابعة القضائية ضد كل من يقوم بنشر المواضيع عبر الانترنت ، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة في "تراجع مستمر".

في هذا الصدد أشار إلى متابعة 7 أشخاص قاموا بنشر مواضيع امتحانات السنة الخامسة ابتدائي الأخيرة.و جاءت هذه التعليمات ضمن جملة الإجراءات الدقيقة التي تم تحديدها من طرف وزارة التربية الوطنية لتأمين مواضيع البكالوريا وضمان الظروف الملائمة للمترشحين ، وتفادي تكرار سيناريو نشر المواضيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثلما حدث في السنوات الأخيرة.

وبالمناسبة قال السيد بلعابد أن الوزارة قد تلجأ لاستغلال الموضوع الاحتياطي عند الضرورة ، داعيا رؤساء المراكز إلى السهر على ضمان تأمين مواضيع الامتحانات التي سيتم نقلها ابتداء من فجر هذا الخميس جوا وبرا إلى مراكز الامتحانات الموزعة عبر التراب الوطني و المقدر عددها ب2339.

وجدد الوزير تأكيده على أن فتح أبواب مراكز الامتحان سيكون على الساعة 7سا و30 د و دخول كل المترشحين يكون على الساعة ال8 تماما ، مشيرا إلى أن كل متأخر يحق له الدخول للمركز بين الـــ 8 تماما و الــــ8 و النصف بحيث يتم تسجيل اسمه في سجل المتأخرين ، و بعد هذه المدة يمنع دخول أي مترشح مخافة نشر المواضيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وحسب المسؤول الأول عن القطاع يتم اتخاذ نفس الإجراء بالنسبة للفترة المسائية التي تنطلق فيها الامتحانات على الساعة 15سا تماما مؤكدا أن فتح أبواب المراكز يكون على الساعة 14سا و 30د و أي مترشح متأخر يسجل في سجل المتأخرين، كما دعا إلى التأكد و عدم التسرع في إقصاء المترشحين وذلك حفاظا على تكافؤ الفرص و المساواة بين المترشحين .

المصدر: الإذاعة الجزائرية