احزاب من المعارضة تستعد للندوة الوطنية المرتقبة في 29 جوان الجاري

تتسابق الأحزاب السياسية المحسوبة على المعارضة في تشكيل لجان للتفكير، تحضيرا للندوة الوطنية المقرر عقدها في التاسع والعشرين من جوان الجاري، مبدية استعدادها للجلوس إلى طاولة الحوار.

وقال رئيس حزب العدالة واللتنمية عبدالله جاب الله إن حزبه يكثف لقاءاته بالتنسيق مع أقطاب المعارضة، كاشفا عن اجتماع مغلق تحضيرا للقاء التاسع والعشرين، كاشفا عن بداية التحضير لخارطة طريق وتشكيل لجان للتفكير وتقريب وجهات النظر، وتوحيد الرؤى لدى الأحزاب المعارضة والقوى السياسية.

من جهته كشف الأمين العام لحركة البناء أحمد الدان عن التنسيق بين الأحزاب السياسية لتشكيل قوة لتنسيق الإجابة على دعوات الحوار، كاشفا عن تشكيل لجنة تحضيرية عقدت عدة اجتماعات مؤكدا عزم حركته الاتصال بالنقابات والجمعيات والشخصيات لتحضير الندوة المرتقب عقدها نهاية الشهر الجاري.

فيما أبدى حزب جيل جديد على لسان رئيسه سفيان جيلالي، ترحيبه بالجلوس على طاولة الحوار.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية