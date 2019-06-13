عبد المالك سلال يمثل أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العليا

مثل صباح اليوم الخميس ، الوزير الأول السابق عبد المالك سلال ، أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا بالجزائر العاصمة، للاستماع لأقواله في اطار التحقيق في قضايا فساد، حسبما لوحظ.

و سيتم الاستماع لأقوال سلال من طرف قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية واساءة استغلال الوظيفة و منح منافع غير مستحقة خارج القانون.

ومن المنتظر ان يمثل اليوم أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا الوزير الأسبق عمارة بن يونس.

وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، قد أحالت نهاية مايو الفارط إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمدعوين: زعلان عبد الغني، تو عمار، طلعي بوجمعة، جودي كريم، بن يونس عمارة، بوعزقي عبد القادر، غول عمار، بوشوارب عبد السلام، زوخ عبد القادر، خنفار محمد جمال، سلال عبد المالك و أويحيى أحمد وذلك عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية.

وأوضحت النيابة العامة أن المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي المكرسة بموجب هذا القانون.