الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين السعيد عبادو في ذمة الله

انتقل الى رحمة الله ليلة أمس الاربعاء الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين و وزير المجاهدين سابقا السعيد عبادو عن عمر ناهز 84 سنة ، بعد مرض عضال، حسبما علم اليوم الخميس لدى المنظمة.

و قد التحق الفقيد و هو من مواليد 17 يناير 1935 بولاية بسكرة مبكرا بصفوف الثورة التحريرية حيث كان ضباطا بجيش التحرير الوطني بالولاية السادسة الى غاية القاء القبض عليه من طرف الجيش الفرنسي اثر معركة مليكة بغرداية سنة 1961 التي جرح خلالها.

و بعد الاستقلال تقلد منصب محافظ لحزب جبهة التحرير الوطني في ولايات ورقلة وبشار وتيارت، ثم انتخب نائبا بالمجلس الشعبي الوطني ليتولى منصب وزير المجاهدين من 1994 إلى 1999.

وسيوارى المرحوم الثرى اليوم الخميس بعد صلاة العصر بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة.

وقد كلفت المنظمة الوطنية للمجاهدين في 27 مايو الفارط السيد محند عوامر بالحاج بتسيير شؤونها بعد تدهور الحالة الصحية للمرحوم.

و إثر هذا المصاب بعث وزير المجاهدين الطيب زيتوني برسالة تعزية الى عائلة الفقيد اشاد فيها بكفاح الفقيد إبان الثورة التحريرية و بجهوده في خدمة البلاد بعدالاستقلال