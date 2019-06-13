قرارات هامة للتكفل بمتضرري جانت وحماية المدينة من خطر الفياضانات

خرج لقاء الوفد الوزاري بالمسؤولين المحليين لمدينة جانت أمس بجملة من القرارات للتكفل بالمتضررين و حماية المدينة من الفياضانات

اللقاء الذي انعقد بحضور الأمين العام للولاية و المنتخبين و مدراء الهئية التنفيذية للولاية، و المقاطعة الادارية جانت، و الوالي المنتدب و رئيسة الدائرة، و رئيس المجلس الشعبي البلدي، و منتخبون بالمجلس الولائي، و المجلس الشعبي البلدي خرج بعدة قرارات تتمثل في :

-موافقة الوالي المنتدب، على تخصيص و تمويل الدراسة الخاصة بحماية جانت من السيول و الفيضانات، و التي تقتطع من صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية بالمقاطعة الادارية جانت،

و اعتماد مؤسسات انجاز كبرى وطنية ،مؤهلة و مصنفة و ذات خبرة في انجاز مشاريع حماية المدن من خطرالفيضانات، لها انجازات سابقة في مجال حماية المدن

-ترقية مركز جانت، الى وحدة ولائية لديوان التطهير، مع رصد الامكانيات المادية و البشرية اللازمة للوحدة الجديدة في اقرب الآجال

وفيما يخص الاعانات فقد تقرر إعطاء الاولوية للاستفادة من الاعانات المخصصة للسكن للفئات التالية في اقرب الآجال :

- الفئة التي شيدت سكناتها على ضفاف الوادي، على ان يتم احصائها و استصدار قرارات هدم تلك السكنات المهددة بالسيول،

- بالنسبة للاضرار الناجمة عن السيول و الفيضانات، فقد ابدى مندوب المخاطر الكبرى استعداده للتكفل بتعويض الاضرار الناجمة عن السيول و الفيضانات مع احترام الشروط القانونية في مثل هذه الحالات، حيث تخضع العملية لاحصاء دقيق و موثوق و صادر عن لجان مؤهلة و مختصة و مثبتة بموجب محاصر معاينة رسمية " يخص الاثاث، التجهيزات، بمختلف نواعها

- موافاة وزير الداخلية بتقرير يتضمن هذه الاضرار يرفع من طرف والي ولاية ايليزي، للمطالبة بتعويض الاضرار السالفة الذكر.

