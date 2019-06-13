الجزائر تدين ب"شدة" قصف مطار أبها بالعربية السعودية

أدانت الجزائر ب"شدة" اليوم الخميس القصف الذي استهدف أمس الاربعاء مطار أبها جنوب المملكة العربية السعودية مخلفا العديد من الجرحى من المدنيين، معربة عن تضامنها "الكامل" مع المملكة.

و أدان الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية ،عبد العزيز بن علي الشريف في تصريح له :"بشدة القصف الذي استهدف صباح الاربعاء 12 يونيو 2019 مطار أبها جنوب المملكة العربية السعودية مخلفا العديد من الجرحى في صفوف المدنيين ونعرب عن تضامننا الكامل مع المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق".

وأضاف السيد بن علي الشريف: "وإذ نعبر عن رفضنا و استنكارنا لكل الاعمال التي من شأنها تقويض الأمن في المملكة ،فإننا ندعو في ذات الوقت إلى تكاتف كل الجهود الخيرة لدعم المساعي الرامية لإيجاد تسوية سلمية شاملة للأزمة التي ما فتئت تداعياتها تتعاظم وتهدد السلم والاستقرار في المنطقة برمتها .