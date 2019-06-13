المركز الاستشفائي الجامعي بقسنطينة: وضع مسؤولين كبيرين و ممون تحت الرقابة القضائية

أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة قسنطينة مساء أمس الأربعاء أمرا بوضع المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي ابن باديس بقسنطينة و رئيس مكتب الصفقات بذات المؤسسة الصحية و أحد الممونين تحت الرقابة القضائية حسب ما علم اليوم الخميس من مصدر أمني.

و تم تقديم هؤلاء الأشخاص بمعية إطارات أخرى تعمل بالمركز الاستشفائي لقسنطينة تتراوح أعمارهم بين 44 و 61 سنة مساء أمس الأربعاء أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة عن قضايا تتعلق ب"المنح و الحصول على امتيازات غير مبررة" و "إساءة استغلال الوظيفة" حسب ما أوضحه ذات المصدر.

و تم اطلاق سراح عن الإطارات الذين مثلوا أمام وكيل الجمهورية في إطار هذه القضية و المقدر عددهم بعشرة أشخاص من بينهم أعضاء لجنة فتح و تقييم العروض، حسب ذات المصدر الذي أردف بأنه تم تقديم الأشخاص المشتبه فيهم و استجوابهم من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة الذي أحال الملف على قاضي التحقيق.

و تأتي هذه المتابعات القضائية في أعقاب التحقيقات التي قامت بها في وقت سابق مصالح الفرقة الاقتصادية و المالية للشرطة القضائية لدى الأمن الولائي بشأن إبرام صفقات عمومية مخالفة للتنظيم و التشريع المعمول بهما.