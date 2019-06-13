اعتماد توقيت عمل مكيف استثنائيا لولايات الجنوب في الصيف

تم اعتماد "استثنائيا" توقيت عمل مكيف لولايات الجنوب خلال موسم الصيف للفترة الممتدة من 21 يونيو إلى غاية 31 أغسطس، وذلك من الساعة 6 سا 30 د إلى 13سا 30 د، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان للوزارة الأولى.

وجاء في البيان أنه "نظرا للارتفاع المحسوس لدرجات الحرارة على مستوى ولايات الجنوب خلال الفترة الصيفية، وطبقا لتعليمات الوزير الأول، تم استثنائيا اعتماد توقيت عمل مكيف وفقا لمتطلبات السير الحسن للمؤسسات والإدارات العمومية وضمانا لراحة ساكنة لهذه الولايات، للفترة الممتدة من 21 يونيو إلى غاية 31 أغسطس 2019 وذلك من السادسة والنصف (6:30) صباحا إلى الواحدة والنصف زولا (13:30)" وأضاف ذات المصدر أن الولايات المعنية بجميع بلدياتها هي: أدرار وبشار وتندوف وتمنراست وإليزي وغرداية والوادي والأغواط وبسكرة وورقلة.