منتدى النخب للحراك الشعبي يقدم أرضية توافق وطني للخروج من الأزمة السياسية

أفضى لقاء منتدى النخب والشخصيات الوطنية للحراك الشعبي الذي نظم هذا الخميس بالجزائر العاصمة بحضور عديد من الاطارات السامية السابقة وبعض رؤساء الأحزاب إلى تقديم أرضية توافق وطني للخروج من الأزمة السياسية.

ومن أبرز مبادئ الأرضية ومرتكزاتها ذكر الناطق باسم هذا المنتدى أستاذ العلوم السياسية سفيان صخري تطبيق المادتين 7و8 من الدستور والتحضير إلى مؤتمر وطني جامع وشامل يضم جميع الفعاليات المختلفة،مع المطالبة باستقالة الوزير الأول وضرورة تنظيم انتخابات رئاسية في مدة أقصاها 6 أشهر.

وأوضح سفيان صخري أن أرضية التوافق الوطني اقترحت أيضا ضرورة الشروع في تنظيم هياكل لإنشاء الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات.

كما تحتوي هذه الأرضية على عدة أهداف يراد منها معالجة الأوضاع المتردية والمتأزمة على جميع المستويات .

المصدر:الإذاعة الجزائرية