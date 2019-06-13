كأس الجزائر : المجمع البترولي يفوز على اتحاد البليدة ويتوج بكأسه التاسعة على التوالي

توج المجمع البترولي بكأس الجزائر لكرة السلة (رجال) في نسختها الخمسين بعد فوزه على اتحاد البليدة, بنتيجة (90-59), الشوط الأول (43-26) في المباراة النهائية لموسم "2018-2019" جمعت بينهما هذا الخميس بقاعة اسطاوالي في الجزائر العاصمة.

وجاءت الأرباع على النحو التالي: 31-14, 12-12, 20-15 و 27-18.

هذا اللقب هو العشرون في مشوار النادي بالتسمية السابقة (مولودية الجزائر) و التاسع على التوالي للمجمع الذي يحرز أيضا الثنائية (البطولة و الكأس) للموسم السادس على التوالي.

للتذكير, كانت هذه المباراة قد توقفت يوم 2 يونيو الماضي بالقاعة البيضاوية (الجزائر) قبل ست دقائق عن نهاية الربع الأول, لما كان الاتحاد متقدما في النتيجة بنتيجة 15-11, بسبب أعمال الشغب التي اندلعت في المدرجات بين أنصار الفريقين.

وبعد تدخل مصالح الأمن, قرر الحكام توقيف اللقاء لأسباب أمنية.

وهذه ثاني مرة في ظرف شهر تتوقف فيها مباراة لكرة السلة بسبب أعمال شغب في المدرجات, بعد نصف نهائي البطولة الوطنية للقسم الاول (رجال) والذي جمع بين وداد بوفاريك و نادي اسطاوالي.