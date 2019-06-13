الطبعة الـ 52 لمعرض الجزائر الدولي تنطلق الثلاثاء المقبل بمشاركة 15 بلدا

تنطلق فعاليات الطبعة الـ 52 لمعرض الجزائر الدولي الثلاثاء المقبل بقصر المعارض بالعاصمة, بمشاركة أكثر من 500 متعامل اقتصادي محلي و أجنبي قادمين من 15 بلدا حسب ما أفاد به طيب زيتوني المدير العام للشركة الجزائرية للمعارض و التصدير.

و أضاف زيتوني أن هذه الطبعة الجديدة تنظم خلال الفترة ما بين 18 و 23 جوان الجاري , تحت شعار"الجزائر: التنويع الاقتصادي وفرص الشراكة المرتقبة",بحضور متعاملين من 15 بلدا تم اختيارها جميعا كـ "ضيوف شرف" المعرض .

و قال ذات المسؤول انه سيتم مراجعة و تحديد تصنيف لقب "دولة ضيفة شرف" مستقبلا , غير أنه بالنسبة لطبعة 2019 فان "كل البلدان المشاركة بدون استثناء تعتبر ضيوف شرف".

و اعلن زيتوني إنه من بين 501 شركة جزائرية وأجنبية مشاركة تم إحصاء 361 شركة جزائرية من القطاعين العام و الخاص و 140 شركة أجنبية ي مضيفًا أن الدول المشاركة هي : ألمانيا ي تركيا ي فرنسا ي تونس ي سوريا ي السودان والولايات المتحدة الأمريكية وكوبا والبرازيل والصين وإندونيسيا والسنغال وجنوب إفريقيا وإثيوبيا ومالي.

في حين أن مشاركة المتعاملين الأجانب بشكل خاص يمثلون شركات قادمة من إيطاليا وجمهورية التشيك وألمانيا وباكستان وفرنسا وتونس ومصر ي وفقًا لذات المسؤول.

و بخصوص المساحة الإجمالية للأجنحة الوطنية و الأجنبية المخصصة للمعرض فهي تقارب 22.046 م2 منها 19.880 م2 مخصصة للعارضين الوطنيين و 2.090 م2 للعارضين الأجانب, حسب زيتوني.

المصدر : واج