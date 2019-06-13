كأس إفريقيا للأمم 2019: دولور يعوض بلقبلة الذي استبعد من قائمة "الخضر" لأسباب انضباطية

يعوض مهاجم نادي مونبيلي الفرنسي, أندي دولور, لاعب وسط الميدان, هاريس بلقبلة الذي استبعد من المنتخب الجزائري لأسباب انضباطية قبل أيام عن انطلاق كأس إفريقيا للأمم-2019 لكرة القدم, حسب ما أعلنت عنه الخميس, الاتحادية الجزائرية لكرة القدم على صفحتها الرسمية للتواصل الاجتماعي, "فايسبوك".

و كتبت الفاف ما يلي:" اختار الناخب الوطني جمال بلماضي المهاجم اندي دولور لتعويض زميله المبعد هاريس بلقبلة. وسيلتحق المهاجم الدولي بتربص الخضر الخميس على أن يشارك غدا في أول حصة تدريبية له مع الخضر".

وكان أندي دولور الذي له أصول جزائرية عن طريق والدته قد استفاد مؤخرا من الجنسية الرياضية حيث سيحمل الرقم 15 و يشارك في اللقاء الودي المقرر يوم الأحد ضد المنتخب المالي بالدوحة و بدون حضور الجمهور.

اللاعب دولور (27 سنة) كان قد أمضى يوم الأربعاء عقدا مع نادي مونبيلي لمدة 4 سنوات حيث خاض أحسن موسم له على سبيل الإعارة من نادي تولوز.

وسجل دولور الذي يلعب كقلب هجوم 14 هدفا في 36 لقاء بالإضافة لتقديمه سبع تمريرات حاسمة.

في كان-2019 بمصر, تتواجد الجزائر في المجموعة الثالثة رفقة كينيا (23جوان) و السنغال (27 جوان) و تنزانيا (1 جويلية).