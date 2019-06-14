الاستخدام التجاري لتكنولوجيا الجيل الــ5 سيشكل 60 في المائة من الاقتصاد العالمي مستقبلا

تتوقع الصين أن تشهد نموا أسرع في الاقتصاد الرقمي حيث أن منح تراخيص الاستخدام التجاري لتكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس سيحفز التحديث الصناعي ، وفقًا لشركة أبحاث السوق العالمية ، مؤسسة البيانات الدولية أي دي سي.و قال هو جين جيه رئيس شركة أي دي سي إنه من المتوقع أن يلعب الاقتصاد الرقمي دورا رئيسيا في المستقبل ، ما قد يشكل 60 في المائة من الاقتصاد العالمي ، مع ارتفاع حصته في الصين بنسبة 65 في المائة.

ومنحت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية تراخيص الجيل الخامس للاستخدام التجاري في الأسبوع الماضي لشبكة الإذاعة الصينية و أكبر ثلاث شركات اتصالات في الصين.

و وفقا لما قال هو ، سيجعل الاستخدام التجاري لتكنولوجيا الجيل الخامس عملية جمع البيانات وتبادلها أسهل وأسرع ، مما يدفع نمو مجالات مثل القيادة الذاتية والمدن الآمنة .

و ستتسارع تنمية المدن الذكية في الصين مع تركيز تطبيقات التقنيات ذات الصلة على مجالات محددة، وفقا لشركة أي دي سي.

و تنبأت شركة أبحاث السوق العالمية أن الشركات الصينية ستستثمر أكثر من تريليون دولار أمريكي في الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات المتعلق بالتحول الرقمي من عام 2019 إلى عام 2022.

و أظهرت البيانات أن سوق أمن تكنولوجيا المعلومات الصيني قد يصل إلى 8ر13 مليار دولار بحلول عام 2022 ، مع معدل نمو سنوي مركب قدره 9ر24 بالمائة من عام 2018 إلى عام 2022.

المصدر : الوكالات