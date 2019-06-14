الجمعة لـ 17 : المتظاهرون يثمنون قرارات العدالة في محاربة الفساد

خرج المواطنون اليوم في العاصمة وجميع ولايات الوطن للجمعة 17 على التوالي في مسيرة سلمية للمطالبة بالتغيير الجذري للنظام ومكافحة الفساد وأوجهه ، رافعين شعارات مسيرات السلم سجنت العصابة والوحدة الوطنية خط أحمر .

والجدير بالذكر، حافظ المتظاهرون بالعاصمة اليوم على تقليد دأبوا عليه منذ قرابة أربعة أشهر، حيث خرجوا في مسيرات سلمية ثمنوا خلالها القرارات التي أصدرتها العدالة في حق مسؤولين سامين في الدولة متهمين بالفساد ومسجلين رفضهم القاطع للحوار مع كل من له صلة بالنظام.

ففي الجمعة الـ 17 على التوالي منذ 22 فبراير الماضي، ضرب المتظاهرون لأنفسهم موعدا قارا مع ساحات وشوارع العاصمة، حيث جابوا المساحات المحيطة بالبريد المركزي، كما انتشروا عبر شارعي العقيد عميروش و زيغود يوسف ونهج باستور وكذا ساحة موريس أودان. وحملوا شعارات أعربوا فبها عن إبتهاجهم بقرار إيداع كل من الوزيرين الأولين السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى و وزير الأشغال العمومية والتجارة الأسبق عمارة بن يونس الحبس المؤقت لتورطهم في قضايا فساد، علاوة على الوزير السابق للنقل و الأشغال العمومية عبد الغني زعلان الذي وضع تحت الرقابة القضائية.

فمن خلال لافتات كتب عليها"العدالة النزيهة = عصابة مسجونة...شكرا"و"سجن الحراش، مرحبا بكم" وغيرها، حيا المتظاهرون إيداع من أسموهم بـ"رؤوس الفساد"السجن، مطالبين في نفس الوقت بإخضاع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة للمحاكمة.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة العليا قد أمر, بحر هذا الاسبوع، بإيداع المذكورين الحبس المؤقت بسجن الحراش بتهم في قضايا فساد، حيث يتابعون بجنح تتعلق أساسا بمنح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات وتبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة.

للإشارة، كانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر قد أحالت نهاية ماي الفارط إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمسؤولين السالف ذكرهم وآخرين وذلك عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية.

فتحت أشعة الشمس الحارقة، واصل المتظاهرون مسيراتهم مشددين على عدم الاكتفاء بمعاقبة"خائني الشعب"بل العمل على إسترجاع الأموال المنهوبة، هذا ويتواصل الحراك الشعبي وتتواصل معه مختلف المظاهر التي تؤكد سلمية هذه المسيرات وتعكس قيم التضامن بشتى أبعاده.

فأمام موجة الحر التي ميزت نهاية هذا الأسبوع، تولى العديد من الشباب توزيع قارورات المياه على المتظاهرين، فيما فضل البعض الآخر تقاسم وجبة غداء يوم الجمعة -التي تكون في العادة طبقا تقليديا- معهم.

كما تم أيضا لمس نفس السلمية التي طبعت المظاهرات الشعبية منذ انطلاقها، حيث أضحت السمة المميزة لها.

ومع اقتراب الخامسة مساء وشروع جموع المتظاهرين في إخلاء أماكن تجمعاتهم، بدأت مجموعات من الشباب في رفع المخلفات، تجسيدا لحس مدني رفيع مستمر منذ إنطلاق الاحتجاجات.

المصدر : الإذاعة الجزائرية