الهجوم على ناقلتي نفط ببحر عمان : الجزائر تدين "بقوة"وتؤكد على ضبط النفس لتفادي توترات جديدة

أدان الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي الشريف هذا الجمعة،"بقوة"الهجوم الذي تعرضت له،أمس الخميس، ناقلتي نفط ببحر عمان، مؤكدا على ضرورة"التحلي بضبط النفس"لتجنيب المنطقة توترات جديدة.

وأدن بن علي الشريف في تصريح "بقوة الهجوم الذي استهدف أمس، الخميس 13 يونيو 2019، ناقلتي نفط، نرويجية ويابانية، ببحر عمان ونعتبر أن هذا العمل الإجرامي تهديدا صارخا لحرية الملاحة والنقل البحريين اللذين يكفلهما القانون الدولي وتكرسهما المواثيق والأعراف الدولية".

كما أضاف ذات المصدر"وإذ نجدد دعوتنا إلى تحرك فاعل للأمم المتحدة والمجتمع الدولي قصد اتخاذ الإجراءات الملائمة لتوفير الحماية اللازمة لطرق النقل البحري وضمان حرية الملاحة البحرية، فإننا نؤكد على ضرورة تعامل الجميع مع هذه المستجدات الخطيرة، التي تهدد السلم والأمن الدوليين، بحكمة بالغة والتحلي بضبط النفس لتجنيب المنطقة توترات جديدة قد تؤدي إلى انزلاقات يصعب معالجتها والتحكم فيها".

المصدر : الإذاعة الجزائرية