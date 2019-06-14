توقيف 79 شخصا مشتبه فيه بارتكاب جنح مختلفة بالجزائر العاصمة وباتنة وتبسة

تم توقيف تسعة وسبعين (79) شخصا مشتبه فيهم بارتكاب جنح مختلفة من طرف قوات الشرطة لولايات الجزائر وباتنة وتبسة، حسبما افاد به هذا الجمعة بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وفي اطار مكافحة الجريمة، لاسيما حيازة المخدرات والمتاجرة بها،"تمكنت قوات الشرطة في عمليات متفرقة بكل ولايات الجزائر العاصمة وباتنة وتبسة من توقيف 79 شخصا مشتبه فيهم بارتكاب جنح مختلفة"، يضيف المصدر.

وعلى مستوى ولاية الجزائر، قامت عناصر الشرطة لأمن ولاية الجزائر، إثر عمليات مداهمة مست مختلف الأحياء، بتوقيف 77 شخصا مشتبه فيه وباسترجاع 1.306 قرص مهلوس وكمية من القنب الهندي المعالج وكذا اسلحة بيضاء.

أما بولاية باتنة، فقامت عناصر الشرطة القضائية بتوقيف شخصين متهمين في قضية متعلقة بالتجارة بالمخدرات وباسترجاع 710 غرام من القنب الهندي المعالج، في حين قامت عناصر الشرطة القضائية لتبسة بحجز كمية تقدر ب 1.078 قنينة من المشروبات الكحولية الموجهة للبيع على مستوى السوق الموازية.

ومن جهة اخرى، قامت قوات شرطة الحدود لميناء الجزائر بتوقيف 3 أشخاص كانوا يتأهبوا الى المغادرة نحو مرسيليا (فرنسا) وبحوزتهم 159 خرطوشة سجائر موجهة للبيع، يختم البيان.

المصدر : واج