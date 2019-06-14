إصابة 34 فلسطينيا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي على حدود غزة

أصيب 34 مواطنا فلسطينيا بجروح مختلفة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اليوم الجمعة الـ 61 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة، إصابة 34 مواطنا بجروح مختلفة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الجمعة الـ 61 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة واصابة مسعف بقنبلة غاز مباشرة في القدم شرق جباليا.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال أطلقت المياه العادمة صوب المتظاهرين شرق مدينة غزة مع إطلاق مكثف لقنابل الغاز في مخيمات العودة الخمس.ووصل عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى مخيمات العودة استجابة لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار للمشاركة في جمعة "لا لضم الضفة".وأحرق المتظاهرون صورا لسفير الولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل ديفيد فريدمان.

من جانبها ، دعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم الجمعة، الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والداخل للمشاركة في الجمعة القادمة من مسيرات العودة بعنوان "الأرض مش للبيع".

من جهته ، أكد القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، أن تظاهرات الجمعة وخروج الآلاف في جمعة (لا لضم الضفة) يؤكد على وحدة الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية.

ورفض رضوان، في كلمة له على هامش مسيرات العودة تصريحات السفير الأمريكي فريدمان الذي دعا خلالها الإحتلال إلى ضم الضفة الغربية، معتبرا أن هذه التصريحات العنصرية تمثل انحيازا كاملا للاحتلال وتشجيعا للعدوان على شعبنا الفلسطيني.

وحذر رضوان الاحتلال من المراوغة والتهرب من تنفيذ تفاهمات كسر الحصار عن قطاع غزة وهو يتحمل كامل المسؤولية عن تداعيات عدوانه على أبناء الشعب الفلسطيني مؤكدا على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية حتى تحقق أهدافها.