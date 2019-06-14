تتويج 24 شابا بجائزة رئيس الدولة علي معاشي

تسلم أمس الخميس 24 متوجا جائزة رئيس الدولة علي معاشي للمبدعين الشباب خلال حفل بأوبرا الجزائر بالعاصمة، وكرم أربعة فنانين بالمناسبة من قبل وزيرة الثقافة مريم مرداسي.

وحضر الحفل عدد من أعضاء الحكومة ، حيث شارك في تسليم الجوائز وزير الاتصال حسان رابحي ووزير الشباب والرياضة عمر البرناوي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الطيب بوزيد و مدراء مؤسسات ثقافية جزائرية.

وحظي الفنان المسرحي عبد الحميد حباطي والموسيقي بوعلام رحمة والتشكيلية فتيحة بيسكار والسينمائي محمد شرفاوي بتكريم من وزارة الثقافة بمساهمة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة نظير مساراتهم الفنية الطويلة.

وحاز جائزة رئيس الدولة علي معاشي في فئة الرواية بن لكل نسرين عن عملها سيلفي وسماعيل محمد عن عمله الرفيقة سنغا وعبد الرزاق طواهرية عن عمله شيفا على التوالي.

وعادت مراتب الجائزة الثلاث في فئة الشعر لبوفتة احمد في المرتبة الأولى متبوعا بن عمار مصعب تقي الذين وعائشة بالجيلالي.

وعادت جوائز الأداء المسرحي لحنتور غنية التي حصلت المرتبة الأولى ثم لهشام قرقاح في المرتبة الثانية ولحواس محمد في المرتبة الثالثة.

وتوج كل من سماعين عز الدين والوناس صبرينة بالجائزتين الثانية والثالثة للتأليف المسرحي فيما جبت الجائزة الأولى.

وفي مجال الموسيقى توج بالجائزة الأولى فضلون كمال وبالثانية بسطنجي محمد عبد الوهاب وبالثالثة بحري يونس عبد الصمد.

وفي مجال الغناء والرقص توج لبلاطة عبد الناصر بالمرتبة الأولى وبوخاري الزبير بالمرتبة الثانية وأجرو كسيلة بالمرتبة الثالثة.

وحاز خليل نصر الذين الجائزة الأولى للفنون التشكيلية متبوعا حاجي يحي وإيمان قاسي موسى في المرتبتين الثانية والثالثة.

وفي مجال السينما والسمعي البصري عات الجائزة الأول لبوناب خالد والثانية لقارون الوناس والثالثة لجلولي علي.

وعرفت سهرة تتويج الفائزين عرضا موسيقيا متنوعا لعدة طبوع غنائية جزائرية وافريقية وعالمية.

المصدر : الإذاعة الجزائرية