مونيدال2019 : الجزائري بلال ثابتي يضمن مشاركته في 3000 م موانع في موعد الدوحة

تأهل الجزائري بلال ثابتي لسباق 3000 م/موانع في البطولة العالمية المقبلة لألعاب القوى المقررة من 28 سبتمبر إلى 6 أكتوبر المقبل بالدوحة (قطر) بعد تحقيقه لتوقيت قدره 8 د 24 ثا 52 في تجمع هيروفيل الذي جرى يوم أمس الخميس بفرنسا.

وجاء ثابتي في المركز الثاني وراء المغربي منعم ساسيوي الفائز بالسباق في ظرف (8د 22 ثا 66) فيما احتل الجزائري الثاني المشارك في نفس السباق هشام بوشيشة في المركز الرابع (8د 33 ثا 42.

و خلافا لمواطنه ثابتي, لم يتمكن بوشيشة من التأهل لمونديال الدوحة كون توقيته بعيد عن الحد الأدنى المطلوب من طرف المديرية الفنية الوطنية و هو: 8د 29 ثا 00.

ويعتبر ثابتي ثالث جزائري يتأهل لمونديال الدوحة لألعب القوى بعد محمد بلبشير (800 م) و عبد المالك لحولو (400م/حواجز).

المصدر : وأج