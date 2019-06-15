سجلت مصالح الحماية المدنية وفاة 12 شخصا غرقا، خلال الفترة الممتدة من الفاتح الى 14 يونيو 2019، من بينهم 9 على مستوى الشواطئ الممنوعة للسباحة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية اليوم السبت في حصيلة لها أن 1.323 شخصا تم إنقاذه منهم 363 تم التكفل بهم على مستوى مراكز الانقاذ المتواجدة بالشواطئ، في حين تم نقل 153 ضحية الى المؤسسات الصحية.

وحسب ذات المصدر، فإن السبب الرئيسي لحالات الغرق هو السباحة في الشواطئ الممنوعة أو خارج أوقات الحراسة، أي في غياب عناصر الحماية المدنية المكلفة بمراقبة الشواطئ.

وبهدف المحافظة على الأرواح البشرية، ذكرت الحماية المدنية ان"القاعدة الاساسية هي الوقاية".

ولهذا الغرض، كثفت مصالح الحماية المدنية من الحملات التحسيسية على مستوى الشواطئ عن طريق ترتيبات مراقبة بحيث تهدف إلى"غرس ثقافة الحذر من الغرق"في المواطنين.

وشددت مصالح الحماية المدنية على ضرورة تحلي المواطنين بالوعي لتجنب الخسائر البشرية، مذكرة بأن "اتقان السباحة ليس ضمانة للنجاة".

المصدر : واج