تعيين شريف الوزاني مديرا رياضيا لمولودية وهران

عين الدولي السابق سي الطاهر شريف الوزاني مديرا رياضيا لمولودية وهران خلال اجتماع ترأسه هذا السبت والي وهران بحضور عدد من اللاعبين القدماء, حسب ما استفيد من هذا النادي الناشط في الرابطة الأولى لكرة القدم.

و دعا مولود شريفي إلى هذا الاجتماع على خلفية الأزمة التي يعرفها النادي الذي يتواجد بدون رئيس بعد استقالة أحمد بلحاج و التي تبعها استقالة خليفته نصر الدين قاروزان الذي لم يصمد بمنصبه لأكثر من 48 ساعة.

و أوضح نفس المصدر بأن الوالي دعا شريف الوزاني وزملائه السابقين الحاضرين في الاجتماع على غرار بشير سبع وقادة كشاملي وسباح بن يعقوب و زوبير واسطي, إلى الشروع سريعا في الإعداد للموسم الجديد حتى لا يتكرر سيناريو الموسم المنقضي عندما كادت المولودية أن تسقط إلى الرابطة الثانية ملتزما بالوقوف إلى جانبهم.

وأخبر نفس المسؤول بالمناسبة بخصوص شركة ''هيبروك'' التي ينتظرها الجميع في وهران لشراء أغلبية أسهم النادي, بأن هذه العملية لن تتم قريبا, و أن هذه الشركة التابعة لسوناطراك تلتزم بالمقابل على مواصلة دعم المولودية ماليا ضمن عقد اشهاري.