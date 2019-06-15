انتخاب عبد القادر قوري رئيسا جديدا للغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة

تم انتخاب رئيس غرفة التجارة و الصناعة "سوف" بولاية الوادي عبد القادر قوري هذا السبت رئيسا للغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة خلفا لمحمد العيد بن اعمر اثر اقتراع شارك فيه ممثلي غرف التجارة و الصناعة لـ 48 ولاية.

و فور انتخابه رئيسا جديدا للغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة بـ 66 صوت مقابل 65 صوت للرئيس المغادر محمد العيد بن عمر من بين 135 مصوت (4 أصوات ملغية) ذكر قوري أمام الحضور بأولويات برنامج عمله والمتمثلة في السهر والمطالبة بإلحاح لتعديل القانون الأساسي للغرف و تنظيم لقاءات سنوية بين رؤساء الغرف مع الوزارات و الهيئات المعنية و كذا تنظيم ثلاث لقاءات سنوية تجمع رؤساء الغرف للتشاور وطرح انشغالات المتعاملين الاقتصاديين في كافة مجالات نشاطهم .

كما شدد الرئيس الجديد للغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة على ضرورة تنظيم لقاءات جهوية مع أعضاء الجمعيات العامة للغرف الولائية و زيارات ميدانية لكل الولايات تتخللها لقاءات مع المتعاملين الاقتصاديين.

و قد تعهد قوري بتنظيم جامعة صيفية للغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة لكي "يتسنى لكل أعضاء الجمعيات العامة للغرف الولائية للتعارف وربط جسور التواصل و و تنسيق العمل فيما بينهم ".

و ذكر الرئيس المنتخب رغبته في توسيع المشاركة الجزائرية في المعارض الدولية والمحلية و إقامة معارض دائمة بالخارج طوال السنة وخاصة في الدول الإفريقية.

و أبرز قوري ايضا أهمية إنشاء أسواق حرة بالمناطق الحدودية و فتح المعابر الحدودية التجارية و مراجعة الاتفاقيات التفاضلية الدولية وتوسيعها و كذا " السعي للقضاء على كل عراقيل التي تواجه المتعاملين المصدرين بهدف تنويع الاقتصاد الوطني و دعم مصادر دخله خارج المحروقات".

كما يتضمن برنامج عمل الرئيس الجديد للغرفة العمل على إشراك الغرف الولائية في تسيير المناطق الصناعية و كذا المطالبة بتخفيض الرسوم المطبقة على المستثمرين بصفة عامة.

للتذكير فإن هذه الانتخابات نظمت طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي 96-94 المؤرخ في 3 مارس 1987 المعدل والمتمم المتضمن تأسيس غرفة التجارة والصناعة سيما مادتيه 8 و 14 منه.

يذكر أن محمد العيد بن عمر, كان قد انتخب على رأس الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة في 21 مارس 2014 لعهدة مدتها أربعة سنوات.