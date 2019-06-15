ضبط 120 كلغ من الكيف المعالج بكل من عين الدفلى، بشار، تلمسان و وهران

ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود، أمس الجمعة بكل من عين الدفلى، بشار، تلمسان ووهران 120كلغ من الكيف المعالج، حسب ما أفاد به هذا السبت بيان لوزارة الدفاع.

وأوضح ذات المصدر أنه"في إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود،امس الجمعة 14يونيو 2019 بكل من عين الدفلى (الناحية العسكرية الاولى) وبشار(الناحية العسكرية الثالثة) وتلمسان ووهران (الناحية العسكرية الثانية) 120 كيلوغراما من الكيف المعالج".

وفي نفس السياق،"أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست (الناحية العسكرية السادسة) أربعة (04) منقبين عن الذهب وحجزت مولدين (02) كهربائيين وثلاث (03) مطارق ضاغطة، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بخنشلة (الناحية العسكرية الخامسة)، شخصا (01) وحجزوا بندقية صيد وكمية من الذخيرة".

من جهة أخرى،"تم توقيف عشرة (10) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من عين صالح (الناحية العسكرية السادسة) وتبسة (الناحية العسكرية الخامسة)".

المصدر : واج