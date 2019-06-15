بطولة العالم للحمل بالقوة 2019: سادس لقب عالمي للجزائري لياس بوغانم في وزن + 120 كلغ

توج الجزائري لياس بوغانم في وزن (+ 120 كلغ) باللقب العالمي للحمل بالقوة ، اليوم السبت ، خلال اليوم الأخير لمنافسات الطبعة التاسعة لبطولة العالم كلاسيك (أشبال ، أواسط وأكابر رجال وسيدات ، الجارية بمدينة هيلسينبورغ بالسويد .وبرفعه للحمل ، حطم بوغانم الرقم القياسي العالمي في اختصاص "بانش- براس" برفعه لحمولة 290 كلغ ، كما حصل على ميدالية برونزية في اختصاص "سكات" .

من جهة أخرى ، تألق رباعان جزائريان آخران و هما محمد ساحد (105 كلغ) بنيله لميدالية فضية في اختصاص "سكات" و عمار كنان (-93كلغ) المتوج ميدالية فضية في نفس الاختصاص "سكات".

و أنهت الجزائر المنافسة العالمية في المركز الثالث بحصدها ل 9 ميداليات (1 ذهبية - 4 فضيات - 4 برونزيات) خلف الولايات المتحدة الأمريكية الأولى و روسيا ثانية .

أما الميداليات الأخرى ، التي نالها المنتخب الجزائري للحمل بالقوة ( فضيتان و 3 برونزيات)، خلال منافسات اليوم الأول فكانت من نصيب الرياضي الواعد حمّو ديب (120 كلغ) عند الأواسط بحصوله على ميداليتين (فضية وبرونزية) في المنافسات المخصصة للأواسط.

وعند الأكابر ، تألق فاتح طوبال (83 كلغ) بحصده لميداليتين مختلفتي اللون فضية وبرونزية ، في حين عادت الميدالية الجزائرية الخامسة إلى محمد لخلا بفوزه بالبرونزية في صنف (59 كلغ).

وعرفت بطولة العالم بهيلسينغبورغ مشاركة 800 رياضي في الحمل بالقوة يمثلون حوالي 60 بلدا.

وخلال النسخة السابقة بمدينة كاغلياري الايطالية ، احتل المنتخب الوطني الصف الرابع حسب الفرق ، خلف الولايات المتحدة الأمريكية، كندا (البلد المنظم) وروسيا. أما في منافسات الفردي ، عاد الرياضيون الجزائريون بحصة 7 ميداليات (4 ذهب ، 2 فضة ، 1 برونز ).

المصدر: الاذاعة الجزائرية