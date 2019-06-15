فلسطين : إضراب شامل في 25 جوان تزامنا مع انعقاد ورشة العمل الأمريكية في البحرين

أعلنت ، حركة التحرير الوطني الفلسطيني ، فتح التي يتزعمها ، الرئيس ، محمود عباس ، اليوم السبت ، أن يوم 25 يونيو الجاري سيشهد إضرابا شاملا في كافة الأراضي الفلسطينية تزامنا مع انعقاد ورشة الأمريكية في البحرين ورفضا لها .وقال عضو اللجنة المركزية لفتح ، جمال محيسن ، للصحفيين ، إن الشعب الفلسطيني وفصائله سيشاركون في فعاليات شعبية يوم 24 من الشهر الجاري رفضا للورشة ، فيما يكون اليوم التالي إضرابا شاملا .

وأضاف محيسن ، أن الفعاليات تهدف لإيصال رسالة الشعب الفلسطيني للاحتلال الإسرائيلي والعالم والمجتمعين في المنامة ، بأن الورشة الأمريكية هي" عار وخيانة وطعن في ظهر الفلسطينيين وخيانة للعهدة العمرية".ودعا المسؤول في فتح، إلى " جهد وتحالف عربي موحد يقود إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحرير الأرض الفلسطينية".

ورفضت السلطة الفلسطينية الورشة الأمريكية التي ستنظم يومي 25 و26 من الشهر الجاري في المنامة تحت عنوان " الإزدهار مقابل السلام " لبحث الشق الاقتصادي من خطتها المرتقبة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن " .

وفي ذات السياق، قال محيسن : إن "الشعب الفلسطيني ينتابه غضب عارم من الحكومة الإسرائيلية لمحاولتها تجويعه من خلال مواصلة مصادرة أموال الضرائب الفلسطينية " ، وذكر أن "إسرائيل تدرك أن قضية الأسرى والشهداء قضية كل بيت فلسطيني، مؤكدا أنها لن " تجد مسئولا فلسطينيا يتراجع عن تلك القضايا والثوابت مطالبا إياها بالتراجع عن قرارها بشأن الأموال الفلسطينية ".

وأشار محيسن ، إلى أن حركته تحاول "تنظيم حراك شعبي عارم وغاضب في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية خاصة فيما يتعلق بأموال الضرائب ". وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة منذ قرار إسرائيل في فبراير الماضي اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية بذريعة ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر القتلى والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية . "

ورفضت السلطة الفلسطينية منذ ذلك الوقت تسلم أموال عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل نيابة عنها بسبب القرار الإسرائيلي بالاقتطاع من تلك الأموال . "

المصدر : الاذاعة الجزائرية