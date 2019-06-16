تحسبا لكان 2019: لقاء ودي بين المنتخب الوطني و المنتخب المالي هذا الأحد بالدوحة

يواجه المنتخب الجزائري لكرة القدم نظيره المالي هذا الأحد بملعب "جاسم بن حمد" بالدوحة القطرية في لقاء ودي بدون جمهور (سا 00ر19 بالتوقيت الجزائري) كآخراختبار لتشكيلة "الخضر" تحسبا لكأس أمم إفريقيا-2019 بمصر المزمع تنظيمه في (21 يونيو-19 يوليو).

ويتواجد رفاق القائد رياض محرز أمام حتمية رد الفعل بعد تعثرهم المفاجئ يوم الثلاثاء الفارط أمام منتخب بوروندي (1-1)، وذلك عبر تبيان الكثير من الجدية ضد منتخب مالي بمناسبة خرجتهم الودية الثانية، فالفوز فيها يرفع من معنويات أشبال المدرب جمال بلماضي قُبيل انطلاق العرس القاري.

ويسعى الطاقم الفني بقيادة بلماضي لاستغلال هذا اللقاء الودي التحضيري لوضع اللمسات الأخيرة، سيما و أن هذا الموعد يأتي قبل أسبوع من دخول الجزائر في غمار كأس أمم إفريقيا يوم الأحد 23 يونيو ضد كينيا بالقاهرة.