بكالوريا: تنصيب خيم في رايس حميدو بالعاصمة لتوفير الراحة لمترشحي البكالوريا

قامت جمعية الآفاق الجميلة ببلدية رايس حميدو بالعاصمة تزامنا مع انطلاقامتحانات شهادة البكلوريا بمبادرة حسنة بمساعدة السلطات المحلية تمثلت في نصب خيم في الملعب البلدي لاستقبال المترشحين وأولياء التلاميذ الذين يرافقون أبنائهم خلال هذه الامتحانات.

وإلى جانب كون هذا الفضاء فرصة لتبادل وجهات النظر بين الأولياء فإن هذه الخيم تعد مكانا مناسبا للأولياء خاصة الأمهات لحمياتهن من أشعة الشمس الحارقة عكس الرجال الذين بإمكانهم التوجه نحو المقاهي مع توفير المياه والعصائر للتخفيف من حرارة الجو

كما تم تسخير مستطيل اخر مخصص للمراجعة بالنسبة للتلاميذ الذين يقطنون بعيدا عن مراكز الامتحانات.

وتبقى هذه المبادرة الفريدة من نوعها مجالا مفتوحا للتعميم في اماكن اخرى عبر الوطن.

المصدر: الإذاعة الجزائرية