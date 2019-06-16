صاحب مجمع سوفاك مراد عولمي أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد

مثل هذا الأحد أمام وكيل الجمهورية، لدى محكمة سيدي أمحمد صاحب مجمع "سوفاك" مراد عولمي رفقة أخيه و عدد من المسؤولين السابقين و الحاليين للاستماع لأقوالهم في قضايا فساد.

و من بين هؤلاء المسؤولين الذين استدعتهم المحكمة في اطار هذه القضية الوزير الأول السابق أحمد أويحيى و اطارات من وزارة الصناعة و مسؤولي بنوك ومؤسسات

اقتصادية أخرى.

للتذكير، يتواجد الوزير الأول السابق أحمد أويحيى في سجن الحراش منذ يوم الأربعاء بأمر من قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا بعد توجيه له عدة تهم تتعلق أساسا بمنح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات و تبديد أموال عمومية و سوء استغلال الوظيفة.