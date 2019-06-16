قوى التغيير لا تستبعد تأجيل ندوتها المقررة أواخر شهر جوان

لم تستبعد قوى التغيير تأجيل موعد ندوتها الوطنية التي كانت مقررة نهاية جوان الجاري، سعيا منها لتوحيد الجهود وتقريب الرؤى.

حيث تواصل مجموعة قوى التغيير المعارضة مساعيها لتقريب الآراء بعد تشكيل لجان تحضيرية بهدف انجاح المبادرة، وقال عبدالله جاب الله رئيس حزب العدالة والبناء إن المشاورات متواصلة للتحضير للندوة كاشفا أنه من لم يتم لحد الآن تحديد تاريخ اللقاء، حتى يتسنى الاتصال بالفعاليات المختلفة من شخصيات وطنية وطلبة وشباب الحراك ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية.

ومن جانبه أكد جيلالي سفيان رئيس حزب جيل جديد ان مساعي قوى التغيير تهدف الى الخروج برؤية موحدة وجامعة بهدف دخول الحوار مع السلطة بموقف يكون له تأثير قوي.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية