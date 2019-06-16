محللون: محاكمات رموز النظام السابق يدخل الجزائر عهدا جديدا

يؤكد متابعون أن محاكمات عدد من مسؤولي النظام السابق أن الجزائر دخلت عهدا جديدا وأنها باتت على السكة الصحيحة لحل الأزمة السياسية الحالية بشرط التوجه لحوار شامل يستهدف تحقيق مطالب الشعب.

ويرى المحلل السياسي سليمان أعراج أن الجرأة التي أًصبح يتمتع بها القضاء الجزائري من خلال فتح ملفات ثقيلة كان لها آثار على حاضر ومستقبل الجزائر يعد أهم مدخل لتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسساته لأن سيادة القانون تساهم في زرع الثقة والطمأنينة في المجتمع.

من جانبه يعتقد أستاذ العلوم السياسية محسن فنيش أن الحوار أفضل وسيلة للوصول إلى أرضية صلبة لتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال.