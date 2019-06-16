وزارة الدفاع تتخذ جملة من التدابير لضمان الشروط الملائمة لإجراء امتحانات الباكلوريا

اتخذت وزارة الدفاع الوطني جملة من التدابير اللوجيستيكية والتقنية-التنظيمية بهدف ضمان الشروط الملائمة لتحضير وإجراء ومتابعة امتحانات البكالوريا عبر كامل التراب الوطني. حسب ما أفاد به الأحد بيان لذات الوزارة.

وأكد ذات المصدر انه "مساهمة منها في التأمين والسير الحسن لامتحانات البكالوريا دورة 2019 اتخذت وزارة الدفاع الوطني جملة من التدابير اللوجيستيكية والتقنية-التنظيمية بهدف ضمان الشروط الملائمة لتحضير وإجراء ومتابعة امتحانات البكالوريا عبر كامل التراب الوطني".

في هذا الصدد مكنت مجموعة الإجراءات المتخذة بالتنسيق مع مختلف الهيئات الوطنية من وضع "خطة عمل تشمل جميع الجوانب المتعلقة بالتوزيع عبر الوسائل الجوية العسكرية لمواضيع الامتحانات إلى مختلف المراكز المعنية وكذا نقل أجوبة الممتحنين نحو مراكز التصحيح من خلال مرافقة أمنية تضمنها المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني"-يضيف ذات البيان-.

كما تم "تسخير كل الوسائل الملائمة لضمان التأمين التقني لهذه الامتحانات وتخصيص مورد بشري مؤهل للتصدي لكل محاولات بث وتسريب المواضيع " حسب ما ذكر به ذات المصدر.

وتجدر الإشارة إلى أن "هذه الإجراءات الصارمة المتخذة ميدانيا من قبل وزارة الدفاع الوطني وكذا الإمكانات الكبيرة المسخرة ستبقى سارية المفعول طيلة فترة إجراء الامتحانات وكذا عملية التصحيح لهذه الدورة 2019 ".