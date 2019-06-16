السودان : اقتياد البشير إلى نيابة مكافحة الفساد في أول ظهور له منذ الإطاحة به

ذكرت مصادر إعلامية نقلا شهود عيان أنه جرى هذا الأحد اقتياد الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى نيابة مكافحة الفساد في أول ظهور له منذ الإطاحة به.

وذكرت التقارير أن البشير الذي كان يرتدي الملابس السودانية التقليدية (الجلباب الأبيض والعمامة) اقتيد في سيارة إلى مكتب النيابة في العاصمة الخرطوم.

وكان النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد قالي أمس السبتي أن البشير سيمثل أمام المحكمة بتهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي.

وكشف النائب العام السوداني, في بيان لهي أنه تم فتح 41 قضية جنائية ضد مسؤولين في النظام السابق, ملوحا بتقديم استقالته في حال التدخل في عمل النيابة العامة.

وكانت النيابة العامة وجهتي الخميس الماضي للرئيس السابق اتهامات الفساد فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال.

وأعلنت النيابة في بيان "اكتمال كافة التحريات في الدعوى الجنائية المرفوعة في مواجهة الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير بنيابة مكافحة الفساد وتم توجيه تهم له بالفساد في التعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال.

ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر الماضي, احتجاجات منددة بالغلاء والوضع الاقتصادي المتردي, مطالبة بتغيير النظام, صاحبتها أعمال عنف حملت الجيش على عزل البشير في 11 أبريل بعد ثلاثة عقود من الحكم.