تتويج فيلمين جزائريين في مهرجان وجدة

توج فيلم الخيال المطول "اعتراف" (روكونيسونس)" للمخرج سليم حمدي و الفيلم القصير "النقطة صفر" (بوان زيرو) للمخرج نسيم بومعيزة في الطبعة الثامنة للمهرجان المغاربي للفيلم الذي اختتمت فعالياته يوم السبت الفارط بوجدة (المغرب)، حسبما افادت به الصحافة المحلية.

وحصل الفيلم "اعتراف" على جائزة "احسن دور نسوي" و الذي حازت عليه مليكة بلباي في هذا الفيلم وهذا بعد اول مشاركة لها في هذا المهرجان.

وقامت لجنة التحكيم لفئة "الفيلم المطول"، التي يترأسها الناقد السنيمائي الجزائري أحمد بجاوي، بتكريم فيلم "صرخة الروح" للمخرج المغربي عبد الاله جواهري، الذي حاز كذلك على جائزة احسن دور رجالي وجائزة لجنة التحكيم.

وفيما يتعلق بفئة "الفيلم القصير"، التي شهدت منافسة 12 فيلما، كرمت لجنة التحكيم الفيلم الجزائري "النقطة صفر" للمخرج نسيم بومعيزة الذي حاز على جائزة "أحسن سيناريو"، في حين حاز الممثل المغربي هاشم بسطاوي على جائزة احسن دور رجالي في الدور الذي أداه في فيلم "القلق" (اونغواس) للمخرج علي بن جلون.

ودخل الفيلم "النقطة صفر" في المنافسة مع فيلم "تشابك" (سينابس) للمخرج نورالدين زروقي و فيلم "فليكن ذلك" (انسي سوا تيل) للمخرج يوسف محساس، الذين مثلوا الجزائر في فئة الفيلم القصير خلال هذه الدورة التي انطلقت يوم 11 جوان الفارط.

وشاركت ستة افلام مطولة و 12 فيلما قصيرا في المنافسة خلال الدورة 2019 لهذا المهرجان الذي قام بتكريم عدة وجوه للسينما المغاربية منها المخرج رشيد بوشارب والممثلة التونسية فاطمة بن سيدان.

ويهدف المهرجان المغاربي للفيلم لوجدة، الذي انشئ سنة 2010، الى تطوير الانتاج السنيمائي للمنطقة و انعاش سوق الافلام.