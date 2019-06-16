إيداع حفيد ولد عباس الحبس بتهمة التحريض والقذف والتشهير على شبكة فايسبوك

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة عين تموشنت الأحد بإيداع شخص رهن الحبس الإحتياطي بتهم تتعلق ب"التحريض" و "إهانة هيئة نظامية" و"القذف و التشهير" على مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما علم الأحد لدى مصالح الأمن الولائي.

تمكنت فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لعين تموشنت من تحديد هوية وتوقيف صاحب صفحة بموقع "فايسبوك" تدعو إلى "التحريض والقذف والتشهير بمسؤولين محليين".

وقد تم توقيف هذا الشخص الذي يعد حفيد الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أثناء أحداث الشغب التي عرفها مؤخرا حي المدينة الجديدة بعين تموشنت إثر وفاة شاب حرقا. وكان المتهم يبث فيديو حي على صفحة فايسبوك يدعو من خلاله إلى "التحريض و تأجيج الوضع"، مثلما أبرزه ذات المصدر.

وكشفت التحقيقات الأمنية أن الموقوف كان قد أنشأ هذه الصفحة على موقع التواصل الاجتماعي للتحريض و يستغلها أيضا لقذف عدد من المسؤولين المحليين و التشهير بهم و نشر عدد من الوثائق والصور المفبركة لتضليل الرأي العام، حسبما أضافه ذات المصدر.