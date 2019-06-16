النائب العام : إساءة إستغلال الوظيفة أهم التهم الموجهة لكريم جودي وعمار تو

أكد النائب العام للمحكمة العليا، هذا الأحد ان التهم الموجهة للمتهم وزير المالية الأسبق كريم جودي تتعلق أساسا ب"إساءة إستغلال الوظيفة"و"تبديد أموال عمومية"، فيما وجهت تهم تتعلق ب"اساءة إستغلال الوظيفة"و"منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود"، لوزير النقل الأسبق عمار تو، حسب ما أفاد به بيان لهذه الهيئة.

وأوضح بيان المحكمة العليا أنه"في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا ضد أحمد أويحيى ومن معه، تم اليوم 16 يونيو 2019 الاستماع من طرف السيد المستشار المحقق إلى كل من " كريم جودي المتابع بجنحتي إساءة إستغلال الوظيفة طبقا للمادة 33 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته"وكذا جنحة"تبديد اموال عمومية طبقا للمادة 29 من القانون رقم 01-06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ".

وأوضح المصدر ذاته أن عمار تو متابع ب"جنحتي منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود طبقا للمادة 26 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته" وكذا جنحة "إساءة استغلال الوظيفة طبقا للمادة 33 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته".

وقد أصدر المستشار المحقق --يضيف نفس البيان --"أمرا بوضع المتهمين تحت نظام الرقابة القضائية المتمثلة في سحب جوازي السفر العادي والديبلوماسي والامضاء مرة في الشهر أمامه".

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية