مقتل 34 شخصا على الأقل في شمال غرب نيجيريا على يد عصابة مسلحة

أعلنت الشرطة النيجيرية، اليوم الأحد، إن عصابة مسلحة قتلت 34 شخصا على الأقل في هجمات على قرى بشمال غرب البلاد ضمن موجة جديدة من أعمال العنف التي تشهدها هذه المنطقة.

وأوضح المتحدث باسم شرطة ولاية زمفارا أن العصابة المسلحة وصلت إلى القرى التي لا تتمتع بحماية مساء يوم الجمعة وقتلت 34 شخصا.

وتختبئ العصابات في غابة روغو وتشن إنطلاقا منها هجومات على القرويين.

وفي الأسبوع الماضي، لقي 40 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب عشرات في هجمات للعصابات المسلحة في ثماني قرى نائية في ولاية النيجر النيجيرية.

المصدر : واج