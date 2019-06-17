بوقدوم في زيارة رسمية الى مالي تدوم ثلاثة أيام

شرع وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم الأحد في زيارة رسمية الى مالي تدوم ثلاثة أيام بدعوة من وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي، تيبيلي درامي، حسب ما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

و أوضح ذات المصدر أن هذه الزيارة التي "تندرج في اطار تعزيز علاقات الصداقة و التعاون و حسن الجوار التي تربط الجزائر و جمهورية مالي ستسمح للوزيرين بالقيام بتقييم مفصل لوضع التعاون الثنائي و بحث السبل و الطرق الكفيلة بتكثيفها أكثر فأكثر".

و تمنح هذه الزيارة أيضا فرصة ل "تدعيم التشاور السياسي من خلال تبادل الرؤى حول الوضع السائد بمنطقة الساحل و حول القضايا الاقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك".

و خلال اقامته بباماكو سيرأس وزير الشؤون الخارجية مناصفة مع نظيره المالي أشغال الدورة ال14 للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية-المالية يضيف ذات البيان.

و خلص بيان وزارة الشؤون الخارجية الى القول بأن السيد بوقدوم سيرأس أيضا الاجتماع رفيع المستوى للأطراف الفاعلة في مسار السلم في مالي الذي سيكون مسبوقا باجتماع أعضاء الوساطة الدولية .