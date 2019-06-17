برتيمة للإذاعة: أحصبنا أزيد من 4500 منبع مائي.. و 100 مليار دينار لتطهير المصبات المائية والفراغات الصحية

كشف رئيس اللجنة العملية للأمراض المتنقلة عن طريق المياه عبدالوهاب برتيمة عن إعداد استراتيجية وطنية تحت إشراف وزارة الداخلية تهدف للوقاية من هذه الأمراض وتفادي عودتها عبر أزيد من 4500 منبع مائي

وأوضح برتيمة، في برنامح "ضيف الصباح" للقناة الأولى، الأثنين، أن اللجنة، التي تشرف عليها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، جهزت استراتيجية وطنية بعد انضمام قطاعات وزارية هامة على غرار وزارات الدفاع والتربية والشؤون الدينية والتعليم العالي والتكوين المهني، من أجل الحماية و تسيير المياه من خلال إحصاء المنابع التي تسيرها الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية الأخرى، والنقاط السوداء للمياه الصالحة للشرب، مضيفا أن هذه اللجنة تتمتع بامتداد ولائي و بلدي من خلال مكتب حفظ الصحة البلدي الذي سيتم –يقول- قريبا تنظيمه عبر مرسوم تنفيذي جديد.

وأشار برتيمة، وهو أيضا مدير الأعمال الأقليمي والحضري بوزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، إلى أنه تم، منذ حوالي شهر، تزويد جميع مكاتب حفظ الصحة بجميع البلديات بمحافظ تحاليل للقيام بتحاليل دورية للمياه من أجل الحماية والإرتقاء بالخدمة العمومية .

وبشأن الإستراتيجية الوطنية، أكد المتحدث أنها تقوم على ثلاثة محاور رئيسة تتعلق بالإعلام والتحسيس ، وإعداد الإطار القانوني وإحصاء جميع المنابع المائية من أجل الحماية وتجنب الإصابة بالأمراض المتنقلة عبر هذا الوسط .

وكشف –بالمناسبة- عن إحصاء حوالي 5892 منبع طبيعي من بينها 5465 منبع موجه للمياه الصالحة للشرب، مشيرا إلى أنه من بين هذه المنابع توجد 4668 منبع تسيرها البلديات فيما تسير 312 منبع المؤسسة الجزائرية للمياه، وقال إن العمل جار من أجل نقل عملية تسيير هذه المنابع تدريجيا للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي.

وفيما يتعلق بالتطهير، كشف ضيف القناة الأولى عن الإتفاق على دعم وزارة الموارد المائية من خلال تخصيص أزيد من 100 مليار دينار من أجل القيام بعمليات تطهير لنحو 240 ألف من النقاط السوداء الموجودة على مستوى المصبات المائية والقضاء على خزانات الصرف الصحي العشوائية والفراغات الصحية الموجودة على مستوى أقبية العمارات (18797 فراغ صحي) ، وتدعيم محطات التصفية وإعادة تأهيلها وغيرها على مدار ثلاث سنوات.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية - عياش سنوسي