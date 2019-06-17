امتحان البكالوريا : فتح مركز امتحان جديد في تينزاواتين والتأكيد على عدم وجود تسريبات

يواصل المترشحون لليوم الثاني اجتيازهم لامتحانات شهادة البكالوريا في المواد المبرمجة في الفترة الصباحية والمسائية .

وكان وزير التربية قد وقف بالأمس بمدينة رويبة بعدها بولاية تندوف على سير الامتحانات و كشف عن انشاء مركز امتحان بتينزاواتين لتخفيف الضغط على المراكز الأخرى وتسهيل تنقل المترشحين .

وسيسمح مركز الامتحان الجديد بتقليص المسافة للممتحنين الذين كانوا يقطعون 600 كلم من مقرات مساكنهم قاصدين أولى مراكز الامتحان القديمة مضيفا أنه لم يسجل أي تغيب عن الامتحان .

و بالرغم من الحرارة المرتفعة إلا أن التفاؤل الذي يحذو المترشحين سيمنحهم الدفع اللازم من اجل النجاح في هاته الامتحانات ، وقد عبر بعض الممتحنين لبكالوريا2019 في ميكروفون القناة الاولى عن استحسانهم للظروف المريحة داخل مراكز الامتحان ما ساعدهم على التركيز والعمل .

من جانب آخر أكد وزير التربية الوطنية ان المواضيع التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والتي بلغ عددها ثلاثة هي مواضيع خاطئة مشيرا إلى وجود جهاز معين لضبط هذه التجاوزات.

المصدر: القناة الاولى / موقع الاذاعة الجزائرية