امتحان البكالوريا : فتح مركز امتحان جديد في تينزاواتين والتأكيد على عدم وجود تسريبات

17/06/2019 - 10:48

يواصل المترشحون  لليوم الثاني اجتيازهم لامتحانات شهادة البكالوريا  في المواد المبرمجة في الفترة الصباحية  والمسائية .

 وكان وزير التربية قد وقف بالأمس بمدينة رويبة بعدها بولاية تندوف على سير الامتحانات و كشف عن انشاء مركز امتحان بتينزاواتين لتخفيف الضغط  على المراكز الأخرى وتسهيل تنقل المترشحين .

  وسيسمح مركز الامتحان الجديد بتقليص المسافة  للممتحنين  الذين كانوا يقطعون 600 كلم  من مقرات مساكنهم قاصدين أولى مراكز الامتحان القديمة مضيفا  أنه لم يسجل أي تغيب عن الامتحان .

و بالرغم من الحرارة المرتفعة إلا أن التفاؤل الذي يحذو المترشحين سيمنحهم  الدفع اللازم من اجل النجاح في هاته الامتحانات ، وقد عبر  بعض الممتحنين لبكالوريا2019 في ميكروفون القناة الاولى عن استحسانهم للظروف  المريحة  داخل مراكز الامتحان ما ساعدهم على  التركيز والعمل   .

 من جانب آخر أكد وزير التربية الوطنية ان المواضيع التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والتي بلغ عددها ثلاثة  هي مواضيع خاطئة مشيرا إلى وجود جهاز معين لضبط  هذه التجاوزات.

 المصدر:  القناة الاولى / موقع الاذاعة الجزائرية 

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