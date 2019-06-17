دحمون : 1507 تدخل للحماية المدنية بالوسط الحضري ومشروع قانون الوقاية من الحرائق جاء متأخرا

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية صلاح الدين دحمون هذا الإثنين أن الحماية المدنية سجلت أزيد من 1000 تدخل داخل الوسط الحضري خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية مبرزا أن هذه الحصيلة تبرز عدم فعالية قانون الوقاية من الحرائق المعمول به حاليا.

وأوضح صلاح الدين دحمون خلال عرضه لمشروع القانون المتعلق بالوقاية من الحرائق والفزع بمجلس الأمة أن مشروع القانون جاء متأخرا بالنظر إلى البنايات والمدن المشيدة والتي لا تستجيب لمعايير الأمن والوقاية من الحرائق.

وأضاف الوزير أن حصيلة الحماية المدنية الاخيرة المقدرة بـ 1507 تدخل حول الحرائق المسجلة بالبنايات والمناطق العمرانية أكدت عدم فعالية قانون الوقاية من الحرائق الساري المفعول.

ولأن البرامج السكنية المنجزة والمدن المنشأة مؤخرا تتطلب تدابير وقائية أكثر فعالية للوقاية من الحرائق والفزع يأتي مشروع القانون لضمان حماية المواطنين وتأمين أكبر للممتلكات والمنشآت.

هذا وأعطى مشروع القانون صلاحيات لعون الحماية المدنية لمعاينة المخالفات ومباشرة الإجراءات الواجب اتخاذها للمتابعة القضائية ضد المتسببين في الحرائق.