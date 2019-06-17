الألعاب الإفريقية الشاطئية : الجزائر في المرتبة الثانية مؤقتا في الترتيب العام

17/06/2019 - 15:46

تحتل الجزائر مؤقتا, المرتبة  الثانية في الترتيب العام للميداليات في الألعاب الإفريقية الشاطئية المتواصلة  (14- 23 جوان) بكاب فارديان بسال, بمجموع 13 ميدالية (  5 ذهبيات, 4 فضيات و4  برونزيات).

وأنهت الجزائر منافسات اليوم الثالث هذا الاحد, بـ 6 ميداليات ( 2 ذهبيات,  فضية و3 برونزيات). وكانت أول ميدالية ذهبية لهذا اليوم , من انجاز  العداءة,   رهام سناني التي احرزت لقب سباق نصف الماراطون ( سيدات) متقدمة عند خط الوصول  , تواليا على , الناميبية هايتوب لا فينيا ( الثانية) والأوغندية بريسيلا  شليناغات ( الثالثة).

وحصلت السباحة سارة موالفي من جهتها,  الميدالية الذهبية في المياه  الحرة ( 5كلم), مسجلة توقيتا قدره 1د 11ثا و 58 ج.م , متبوعة بالتونسية غارة  علياء (1د 12 ثا و 36 ج.م) والمغربية إلنوار آيت الله (1د 14ثا 00 ج.م). 

واكتفى السباح الجزائري علي مروان بتكة , بالميدالية البرونزية عند الرجال,  بتوقيت 1د 06 ثا و 36 ج.م , وراء المغربي بن رحو ماتيو  ماتي (1د 14 ثا و 18  ج.م) والتونسي مباركي هيثم  (1د 04 ثا 27 ج.م).

وفي كرة القدم  الاستعراضية (فريستايل) , نال سعيدي نورالدين ميداليتين  برونزيتين , متقدما على لاعب من تونس ( ذهبية)  وآخر من الراس الأخضر  (  برونزية).

ويتصدر  المغرب جدول الميداليات , برصيد 12 ميدالية (8 ذهبيات, فضية  واحدة و3 برونزيات).

وتشارك الجزائر في الموعد الإفريقي ,بـ 74 رياضيا , موزعين على 11  اختصاصا رياضيا  علما أن الدورة سجلت حضور 1800 رياضي يمثلون 54 بلدا .

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