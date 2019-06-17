الألعاب الإفريقية الشاطئية : الجزائر في المرتبة الثانية مؤقتا في الترتيب العام

تحتل الجزائر مؤقتا, المرتبة الثانية في الترتيب العام للميداليات في الألعاب الإفريقية الشاطئية المتواصلة (14- 23 جوان) بكاب فارديان بسال, بمجموع 13 ميدالية ( 5 ذهبيات, 4 فضيات و4 برونزيات).

وأنهت الجزائر منافسات اليوم الثالث هذا الاحد, بـ 6 ميداليات ( 2 ذهبيات, فضية و3 برونزيات). وكانت أول ميدالية ذهبية لهذا اليوم , من انجاز العداءة, رهام سناني التي احرزت لقب سباق نصف الماراطون ( سيدات) متقدمة عند خط الوصول , تواليا على , الناميبية هايتوب لا فينيا ( الثانية) والأوغندية بريسيلا شليناغات ( الثالثة).

وحصلت السباحة سارة موالفي من جهتها, الميدالية الذهبية في المياه الحرة ( 5كلم), مسجلة توقيتا قدره 1د 11ثا و 58 ج.م , متبوعة بالتونسية غارة علياء (1د 12 ثا و 36 ج.م) والمغربية إلنوار آيت الله (1د 14ثا 00 ج.م).

واكتفى السباح الجزائري علي مروان بتكة , بالميدالية البرونزية عند الرجال, بتوقيت 1د 06 ثا و 36 ج.م , وراء المغربي بن رحو ماتيو ماتي (1د 14 ثا و 18 ج.م) والتونسي مباركي هيثم (1د 04 ثا 27 ج.م).

وفي كرة القدم الاستعراضية (فريستايل) , نال سعيدي نورالدين ميداليتين برونزيتين , متقدما على لاعب من تونس ( ذهبية) وآخر من الراس الأخضر ( برونزية).

ويتصدر المغرب جدول الميداليات , برصيد 12 ميدالية (8 ذهبيات, فضية واحدة و3 برونزيات).

وتشارك الجزائر في الموعد الإفريقي ,بـ 74 رياضيا , موزعين على 11 اختصاصا رياضيا علما أن الدورة سجلت حضور 1800 رياضي يمثلون 54 بلدا .