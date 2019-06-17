بلعيد : التنوع الثقافي في الجزائر انسجام جمعي يكرس الاختلاف لا الخلاف

17/06/2019 - 15:52

نظم المجلس الأعلى للغة العربية أمس الأحد بالمكتبة الوطنية، يوما دراسيا حول اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية المصادف لـ 21 ماي من كل سنة، وبالمناسبة، أكد الدكتور صالح بلعيد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية على ضرورة الحوار لتجسيد التنوع الثقافي الوطني والعالمي.

وقال بلعيد في تسجيل للقناة الأولى بأن الموضوع يرتبط باختيار "اليونسكو" لهذا اليوم ومنذ 2012، لاستشفاء ماله علاقة بالتنوع الثقافي العالمي، وكيف يحصل الانسجام الجمعي مع هذا التنوع الكبير من أجل إيجاد صيغة تشاركية عن طريق الحوار.

وأشار رئيس المجلس الأعلى إلى أن هذه السنة ولأول مرة بدأنا في تطبيق هذا الشعار خصوصا وأن الجزائر المعروفة بتنوعها في لهجاتها ولغاتها وفي أفكارها وطبوعها، وكل هذا التنوع هو جمالي ويعمل على انسجام جمعي ولا يعني بتاتا الخلاف بقدر ما هو اختلاف والاختلاف سنة حميدة كرسها ديننا الحنيف.

 

المصدر : الإذاعة الجزائرية  

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ثقافة وفنون

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